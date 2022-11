Sebastiaan Bornauw évoque sa participation potentielle à la Coupe du Monde 2022

Sebastiaan Bornauw pourrait-il être la surprise du chef dans le secteur défensif ? Le défenseur central de Wolfsbourg n'y croit pas trop.

Sebastiaan Bornauw (23 ans) a manqué la plupart des rendez-vous à enjeu avec les Diables Rouges ces dernières années. Absent à l'Euro, en Ligue des Nations et lors des qualifications pour la Coupe du Monde, il avait fait son retour en juin pour les matchs amicaux face à l'Irlande et le Burkina Faso, disputant 90 minutes dans ce dernier match. En septembre, pas trace du défenseur central de Wolfsbourg dans la sélection, un mauvais signe.

Malgré son retour dans le onze de base à Wolfsbourg et les difficultés de ses concurrents dans le secteur défensif, Bornauw ne pense donc pas trop à la Coupe du Monde. "Je n'ai pas raté mon début de saison. J'ai fait un bon match contre le Bayern, puis le coach m'a demandé de dépanner au back droit, et je m'y suis plié. La conclusion ? Je suis bien un défenseur central (rires). Même Virgil Van Dijk se sentirait mal à l'aise sur un flanc". Depuis, il a retrouvé son "vrai" poste. "J'ai fait de grands progrès, physiquement et en termes de maturité. J'ai surtout appris de mes erreurs. À Wolfsbourg, j'ai plus de responsabilités car le jeu est plus technique".

Bornauw sait que son image en sélection est plutôt mauvaise. "Je n'ai pas montré mon niveau allemand avec les Diables, c'est certain. J'espère changer ça un jour. Le Qatar ? J'en rêve, bien sûr, mais je ne me rendrai pas malade si je n'y vais pas".