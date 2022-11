Un Antwerp peu inspiré cale contre un Anderlecht organisé

L'Antwerp n'a pas profité des faux-pas de Bruges et de l'Union Saint-Gilloise, et laisse Genk filer en tête du classement. Anderlecht, de son côté, confirme son regain de confiance.

Le Sporting d'Anderlecht se déplaçait au Bosuil dans un état d'esprit bien plus positif qu'il y a quelques semaines ce dimanche : la qualification européenne, si pénible a-t-elle été, a mis un coup de boost aux Mauves. Mauvaise nouvelle cependant avant le coup d'envoi : Jan Vertonghen a ressenti une gêne à l'échauffement et doit céder sa place à Moussa N'diaye, ce à deux semaines du coup d'envoi du Mondial...

Alors que Bruges et l'Union ont perdu des points ce week-end, l'Antwerp a un beau coup à jouer, mais va complètement laisser le jeu à son adversaire. Les deux équipes évoluent avec un bloc très bas, attendant un faux pas adverse ; à part sur l'un ou l'autre long ballon de Toby Alderweireld, le Great Old est inexistant. Seule une perte de balle de N'diaye profite presque à Janssen, qui se retrouve cependant hors-jeu (25e). Il le sera encore sur une de ses rares frappes (28e), avant que Calvin Stengs trompe Van Crombrugge sur un long ballon d'Alderweireld...mais soit également signalé hors-jeu (32e).

Lentes, sans idées, les deux équipes mettent de l'impact mais pas grand chose d'autre. C'est cependant l'Antwerp qui se procure les deux plus grosses occasions : Michel-Ange Balikwisha enroule une frappe vicieuse que Van Crombrugge sort du bout des doigts (39e), et Alhassan Yusuf voit son tir dévié frôler les cages bruxelloises (45e).

Personne ne voulait perdre...

En seconde période, même si l'Antwerp prendra le contrôle du ballon, le Bosuil finira par s'agacer du spectacle stérile proposé. Jamais la défense du RSCA ne sera vraiment mise en difficulté et le duo Stengs-Janssen sera même abondamment hué à sa sortie, à la 75e minute. Un peu plus tôt, Robin Veldman avait quant à lui fait rentrer le revenant Adrien Trebel, et fait sortir un Fabio Silva très mécontent (de lui ou de sa sortie ?). Amuzu, dans un mauvais soir, rate tous ses gestes, jusqu'à un face-à-face lors duquel il laisse traîner le pied sur Butez (75e).

© photonews

Dans le dernier quart d'heure, l'Antwerp poussera, bien aidé par un Anthony Valencia qui met le feu dès son entrée. Le premier centre de l'Équatorien est presque décisif et il faut un Mauve sur la ligne pour empêcher le but (76e). Anderlecht est très propre dans ses reconversions, avec Ashimeru et surtout Refaelov en chefs d'orchestre, mais n'a personne devant pour faire la différence. Jusqu'à un dernier coup-franc très dangereux signé Refaelov, mais qui ne rentre pas (90e+1). Peu importe pour Veldman et ses hommes : un point au Bosuil, ça se prend. Même si ça n'avance pas à grand chose au classement...