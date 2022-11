Hugo Cuypers savoure : "Nous étions plus forts que jeudi dernier"

Trois jours après sa qualification européenne, La Gantoise a battu le Club de Bruges ce dimanche après-midi (2-0).

La Gantoise a fait la différence en première période sur ses deux premières occasions, concrétisées par Cuypers et Ngadeu. "Bien sûr, je suis heureux, mais je pense que c'était une bonne performance d'équipe aujourd'hui", a déclaré Cuypers. "Nous savons que ce match à domicile est un peu plus bouillant et vivant que les autres, donc je pense que c'est une bonne chose que nous ayons été si bons aujourd'hui. Je pense que nous étions encore plus forts et meilleurs aujourd'hui que lors du match européen de jeudi contre Molde. L'entraîneur a demandé au préalable de tout donner et nous l'avons fait."

Grâce à ce succès de prestige, l’équipe de Hein Vanhaezebrouck grimpe à la cinquième place du classement et revient à cinq unités de son adversaire du jour.