Ligue des champions : Le Club de Bruges affrontera Benfica en huitième de finale

Le Club a été l'auteur d'une superbe phase de groupes, mais a toutefois échoué dans sa quête de la première place.

Deuxième de son groupe, le Club de Bruges devait hériter d'une tête de série qui ne sera pas Porto, puisqu'ils se sont déjà affrontés en phase de groupes. Le champion de Belgique affrontera un autre club portugais, puis les Gazelles ont eu droit à Benfica qui avait terminé devant le PSG dans son groupe.

Pour rappel, les huitièmes de finale se joueront les 14-15-21-22 février pour l’aller et les 7-8-14-15 mars pour le retour. Les quarts de finale sont prévus les 11-12 et 18-19 avril, les demi-finales les 9-10 et 16-17 mai. La grande finale sera disputée le 10 juin 2023 à Istanbul.

