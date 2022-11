OHL veut rebondir aux Francs-Borains

OHL a sur papier l'un des tirages les plus simples de D1A avec un match aux Francs-Borains (Nationale 1), mais n'est pas dans une spirale positive.

OHL n'a en effet plus gagné depuis un mois, et s'est incliné dans les derniers instants face au Cercle de Bruges. "Ca n'est jamais amusant d'encaisser à la dernière minute, mais c'est encore pire quand vous n'avez pas gagné depuis si longtemps", regrettait Casper De Norre en conférence de presse dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "C'est dommage qu'après une si bonne entame de saison, nous ayons tant de mal à rebondir".

Il faudra rebondir lors des deux prochains matchs, sur papier plus accessibles. "Les rencontres face aux Francs-Borains et Seraing seront cruciales. La Coupe est importante par le club et nous allons y aller à fond", prévient De Norre. "Mais un déplacement chez une équipe de N1 est piégeux". Après une excellente entame de saison, le RFB a également connu un mois d'octobre compliqué, mais s'est ressaisi à Dessel (1-4). Et les joueurs d'Arnauld Mercier n'auront rien à perdre...