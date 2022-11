Gerson, encore un retour au Brésil ?

Plus dans les plans depuis l'arrivée d'Igor Tudor à Marseille, le brésilien Gerson chercher une porte de sortie.

Et la porte de sortie se trouverait bien être le club qu'il a quitté en 2021 pour rejoindre l'OM. En effet, Flamengo est intéressé par un retour du milieu et l'entourage du joueur a déjà déclaré qu'il allait tout faire pour partir. Gerson n'est plus titulaire et ne fait que des entrées en jeu. Lui qui était pourtant une pièce essentielle du Marseille de Sampaoli. Le brésilien a apparemment fait ses adieux aux joueurs du club et il ne reste que des détails à régler entre les 2 clubs .