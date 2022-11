Degryse choisit sa défense : "Je laisse Boyata et Denayer à la maison, Faes est l'avenir"

Cet après-midi vers 12h15, nous saurons quels Diables Rouges Roberto Martinez emmènera avec lui à la Coupe du Monde au Qatar. Sur Het Laatste Nieuws, Marc Degryse a annoncé ses choix. Et il est probable qu'ils diffèrent quelque peu de celui de l'entraîneur national.

Surtout en défense, où il choisit les jeunes talents plus que les noms connus. "Debast, malgré ses erreurs contre le Pays de Galles et les Pays-Bas, a réussi à me convaincre. Il doit encore être un peu plus fort physiquement, mais Debast mérite une chance. Au niveau de la charnière centrale, je garderai Faes en réserve. Et Theate à gauche," explique l'ancien Diable Rouge.

Donc pas de Boyata et de Denayer. "Ce que Boyata a prouvé en Russie est déjà loin derrière nous. Je regarde le niveau auquel il se trouve maintenant. Sa première mi-temps dans ce 1-4 contre les Pays-Bas... Son été difficile où il a dû quitter le Hertha, ses problèmes de blessures, mais aussi ses dernières semaines au Club où il a agi de manière trop peu sûre : tout cela est devenu fatal pour Boyata à mon avis."

"Sur la base de ses derniers mois, je le laisse tomber. De plus, Boyata a toujours été limité pour moi. Denayer aussi. Martínez aura l'impression d'avoir toujours joué son rôle, mais Denayer, quant à lui, joue au football dans le cadre de la Coupe du monde de football. Dubaï. Je préfère quelqu'un de la Premier League. Faes est l'avenir."