Ligue 1 : un penalty partout entre Lyon et Nice

Lyon recevait Nice ce vendredi, et les Rhodaniens n'ont pas pu faire mieux qu'un partage.

Deuxième match sans victoire d'affilée pour l'OL, qui s'est incliné à l'OM la semaine passée et recevait l'OGC Nice ce vendredi. Les hommes de Laurent Blanc n'ont pas pu mieux faire qu'un partage (1-1), dont les deux buts sont tombés sur des penalties signés Nicolas Pepe (38e, 0-1) avant la pause, et Alexandre Lacazette (89e, 1-1) en toute fin de rencontre. C'est l'ancien du Standard et Charleroi, Dante Bonfim, qui concèdera le penalty fatal à Nice, après avoir réalisé un excellent match.

Ce résultat n'arrange aucune des deux équipes, qui restent respectivement à 6 et 7 points des places européennes. Clermont peut passer à la 8e place en cas de victoire à Lens ce week-end.