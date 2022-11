Harry Maguire poussé vers la sortie par Manchester United

Souvent décrié pour ses prestations catastrophiques, l'ancien capitaine des Red Devils est désormais sur le banc et ne rentrerait plus dans les plans du club.

Alors que la trêve "Coupe du monde" approche, cela signifie aussi que le mercato va bientôt ouvrir ses portes. Ainsi plusieurs équipes pourraient voir leur effectif bouger cet hiver. Ce serait le cas du côté de Manchester United.

Selon le Guardian, deux joueurs seraient priés de faire leurs valises et de mettre fin à leur aventure côté Old Trafford. Le premier s'appelle Fred et la rupture devrait se faire en fin de saison lorsque le contrat de ce dernier aura expiré. Malgré, selon le quotidien britannique, une option de prolongation d'un an, le bail du Brésilien ne devrait pas être renouvelé.

L'autre joueur appelé à partir : Harry Maguire. Une nouvelle qui devrait ravir ses plus fervents détracteurs. Le défenseur, capitaine sous Solskjaer et sur le banc sous Ten Hag, ne ferait plus partie des plans de son entraîneur malgré un contrat courant jusqu'en 2025. Une chose est sûre : il sera difficile pour Manchester United de vendre Maguire au prix d'achat (87 millions d'euros en 2019) au regard de ses performances avec l'équipe ces dernières saisons.