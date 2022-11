La RAAL communique après les incidents contre les Francs-Borains : "Nous ne tolérons plus d'être salis par une minorité"

Alors que la RAAL perdait 3-1 sur la pelouse des Francs-Borains, des supporters louviérois ont envahi le terrain et ont fait arrêter la rencontre.

La RAAL a, au lendemain de ces incidents des oeuvres de ses propres fans, communiqué. Le club condamne fortement ces comportements "pathétiques", et dit vouloir se montrer "intransigeant" envers les responsables.

Le communiqué complet :

"A nouveau, le comportement pathétique et les actes lamentables d’une minorité entachent le projet positif et ambitieux de tout un club, de toute une structure, de toute une région. Les agissements constatés lors de la rencontre entre le RFB et la RAAL n’ont pas leur place dans un stade, ni dans la société. En aucun cas, la frustration ne peut mener à la violence. Quelles que soient les circonstances, tout un chacun doit rester maître de ses actes. Selon les premiers éléments, les fauteurs sont en passe d’être identifiés. Il s’agirait d’un groupe isolé, parfois présent au Tivoli, qui n’est pas défini comme Ultra.

Nous serons intransigeants. Avec l’aide des autorités compétentes, nous allons tout mettre en œuvre pour écarter ces personnes qui nuisent tant à la RAAL La Louvière qu’à l’image du football. Déjà stigmatisés à outrance, le club et les fidèles louviérois (qu’ils soient Ultras ou supporters lambdas) vont à nouveau trainer une image négative, qui ne reflète en rien les valeurs qui sont les nôtres.

Le respect est à la base de notre pyramide, où la passion, la ferveur et l’esprit festif occupent une place tout aussi importante.Nous ne tolérons plus d’être salis, à grand échelle, par une minorité qui dessert un projet que nous construisons, pierre par pierre, avec rigueur et détermination depuis plus de cinq ans maintenant.

Trop, c’est trop."