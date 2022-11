Philippe Montanier après la défaite contre Rennes : "Le sentiment qu'on pouvait ramener un point"

Toulouse s'est incliné (1-2) face à un solide Stade Rennais ce samedi.

"Le mot qui domine, c'est dommage. Même si Rennes est une bonne équipe, les joueurs ont lutté jusqu'au bout. On a le sentiment qu'on pouvait ramener au moins un point.", a regretté Montanier après la défaite.

"On voit bien que l'état d'esprit était là. Les joueurs ont tout essayé. C'est difficile de leur reprocher quoi que ce soit mis à part quelques pertes de balle. Contre ce genre d'équipe clinique, il faut éviter de faire des erreurs. On en a fait une ou deux de trop."

Malgré de belles choses proposées, Toulouse vient de faire un 0/9 face à Lens, Monaco, et donc Rennes. "(Nous sommes) parfois déçus et un peu frustrés mais on voit bien la différence qu'il y a entre une équipe du top 3 et nous", a déclaré l'ancien coach du Standard. "Nous, notre objectif, c'est de gommer la différence avec ces équipes-là et de s'en rapprocher. Par rapport au dernier match, on a le sentiment de l'avoir fait même si ce n'est pas suffisant."