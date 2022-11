🎥 Une victoire d'extrême justesse pour United à Fulham

Il ne restait que quelques secondes à jouer quand Garnacho a planté le but de la victoire pour les Red Devils.

Pour rester au contact du top 4 et garder ses distances avec Liverpool, sixième, Manchester United devait s'imposer à Fulham avant la trêve internationale. Mission accomplie dans la douleur et de toute justesse pour les hommes d'Erik ten Hag.

Man U avait pourtant parfaitement démarré son déplacement à Craven Cottage. Bien placé, Christian Eriksen a ouvert le score dès la 14e minute de jeu. Mais Fulham a ensuite pris le match en mains et a été récompensé à l'heure de jeu grâce à un but de l'ancien Red Devil Daniel James.

On se dirigeait donc vers un partage jusqu'à la 93e minute de jeu et un mouvement initié et ponctué par Alejandro Garnacho. Premier but en Premier League pour la pépite argentine de Man U et victoire précieuse pour l'équipe d'Erik ten Hag, qui revient à trois points de la quatrième place de Tottenham.