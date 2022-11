Challenger Pro League : deux favoris, un outsider et des U23 compétitifs

Il est temps de faire le point en Challenger Pro League, championnat qui va se poursuivre durant la Coupe du Monde.

Pendant que tous les yeux seront tournés vers le Qatar et les Diables Rouges, la Challenger Pro League va de son côté continuer son championnat. Si on a beaucoup parlé des équipes U23 en ce début de saison, cet article va les mettre un peu de côté. En effet, elles ne peuvent pas prétendre à la montée en D1A, et ne sont donc plus concernées par le sujet. Cependant, et on le voit en regardant leurs résultats, celui qui voudra monter au plus haut niveau de notre football devra dompter ces jeunes loups.

Mais là n'est pas le sujet de l'article. Qui peut, après 13 journées, penser à la montée- en Jupiler Pro League et qui est en retard sur ses objectifs. Tout d'abord, le SK Beveren a mis les moyens de ses ambitions. Avec l'arrivée récente de Dieumerci Mbokani, les joueurs du Freethiel ont une arme offensive de choix et sont d'ailleurs en tête du classement.

© photonews

Mais ils ne sont pas seuls. L'autre équipe ambitieuse et à la hauteur de ses envies, c'est le RWDM. Après avoir manqué son retour en D1A en mai dernier lors du barrage contre le RFC Seraing, les Bruxellois veulent prendre le bon wagon cette année et ils sont aussi en tête, avec le même nombre de points que Beveren.

Derrière, c'est un peu le trou. Le Beerschot, relégué il y a un an, est à quatre points au classement. Ce n'est certainement pas insurmontable, mais c'est déjà un petit cap, surtout sur deux équipes. Le Lierse est un point derrière Les Rats. Pour les autres, on peut oublier la promotion, même pour Deinze qui avait des ambitions qui semblent, après coup, démesurées.

Le bilan est dressé, sans réelle surprise. Mais l'équipe qui voudra monter se devra d'être régulière, même contre les U23.