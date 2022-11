Gianni Infantino veut un cessez-le-feu en Ukraine pendant la Coupe du Monde

Dimanche, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Pendant un mois, les regards seront tournés vers le regard...et rien que vers le Qatar ? C'est ce qu'espère Gianni Infantino, président de la FIFA.

Gianni Infantino, président de la FIFA, aimerait que la guerre cesse en Ukraine le temps de la Coupe du Monde au Qatar. C'est ce qu'il a déclaré au sommet du G20 cette semaine, à l'approche du coup d'envoi du Mondial dimanche. "La Coupe du Monde offre une plate-forme mondiale pour l'unité, plus de 5 milliards de personnes regarderont", a lancé le président de la FIFA.

Un appel aux dirigeants du monde, donc, à organiser une trêve et des couloirs humanitaires durant la compétition. "Vous êtes les leaders mondiaux et avez la capacité de changer le cours de l'histoire", assure-t-il. On imagine que le mot a été passé à Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.