Coupe du monde : le 11 des non sélectionnés

Beaucoup de joueurs sont laissés sur la touche par leur entraîneur, certains blessés et d'autres pas appelés, retour sur un onze plus que séduisant.

Gardiens:

Luis Enrique a choisi d'appeler uniquement Unai Simon et écarté Kepa et David De Gea pour ne pas avoir de bataille d'égo. On peut aussi noter l'absence de Mike Maignan dû sa blessure mais il prendra surement la place de titulaire après la Coupe.

Défenseurs:

Tomori n'est pas appelé tout comme Chris Smalling et Tammy Abraham, probablement parce qu'il ne joue pas en Angleterre. Sur le côté droit il y a son compère de formation jeunes à Chelsea, Reece James qui est le titulaire des Threes Lions à droite mais blessé. Retour dans l'axe avec Gabriel, titulaire en puissance à Arsenal mais pas suffisant pour concurrencer Bremer ou Thiago Silva. Sur le côté gauche, on retrouve Robin Gosens qui a totalement disparu depuis son départ de l'Atalanta vers l'Inter.

Milieux:

Au milieu, on retrouve le duo de 2018 avec Kanté-Pogba, et la France n'a jamais réellement briller sans eux et, si Aurélien Tchouaméni s'est bien imposé, les Bleus n'ont toujours pas trouvé son duo pour reformer un duo si complet. Gravenberch lui a peut-être quitté le navire Ajacide un peu tôt et aurait dû attendre son éclosion avant de rejoindre le Bayern Munich.

Attaquants:

Devant, on y retrouve un duo de la Mersey avec Diogo Jota et Roberto Firmino, si le premier est blessé, le second revenait en forme et a participé pour que Liverpool retrouve ses couleurs. Il possède également un profil très différent des autres attaquants du pays et son absence peut poser question. Sur l'aile droite on retrouve l'Argentin Angel Correa, l'attaquant avait participé à toutes les convocations depuis la Copa América mais s'est vu dépasser par Joaquin Correa et Paulo Dybala qui est finalement apte.