Pro League : la première partie de saison a-t-elle déjà décidé du top 4 ?

À la moitié de la phase classique, des tendances nettes se dégagent.

Le passage aux Champions Playoffs à quatre équipe n'a en rien fait disparaître les vieux réflexes : dés les premiers mois de compétitions et les premiers enseignement tirés, les pronostics vont bon train pour désigner les équipes qui se défieront pour le titre lors desdits Playoffs. Cette année, bon nombre d'observateurs s'accordent à dire que Genk, l'Union Saint-Gilloise, l'Antwerp et le Club Bruges ont déjà quasiment sécurisé leur place pour le combat des maîtres.

Pourtant, l'écart avec Gand, cinquième, n'est que de trois points. Le Standard ne pointe, lui, qu'à cinq points. Un écart totalement résorbable quand il est mis en balance avec les 51 points à prendre avant la fin de la phase classique.

Si ces quatre fantastiques semblent partir avec une longueur d'avance, c'est tout simplement suite à l'impression de solidité qu'ils suscitent. Aux côtés des deux équipes "qui ne peuvent pas rater ces Playoffs" que sont Bruges et l'Antwerp, Genk et l'Union ont rapidement levé les quelques doutes à leur encontre en début de saison avec des séries impressionantes et toujours en cours (10 victoires d'affilée pour Genk, 9 matchs sans défaites pour l'Union).

Depuis le 1er octobre et la rentrée des Saint-Gillois dans le big four, ce groupe des quatre n'a plus changé. Mieux, l'Antwerp y est depuis le début grâce à son 27 sur 27 initial, Genk y demeure depuis la troisième journée tandis que Bruges l'a intégré dès la cinquième journée

Qui pour semer le trouble ?

La saison passée a pourtant appris à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Après des débuts poussifs, Anderlecht et Gand avaient tenu un rythme impressionant, au point de presque bouter l'Antwerp, annoncé partant certains malgré les tatonnement de Brian Priske, en Europe Playoffs. Le faible écart actuel pourrait encore voir une telle remontada sanctionner une mauvaise deuxième partie de saison d'un membre du top 4.

Pour la meute de poursuivants, les motifs d'espoirs existent. Depuis son départ tonitruant, l'Antwerp marque le pas avec seulement deux victoires sur les huit derniers matchs. Du côté de Bruges, les accidents de parcours sont trop nombreux que pour être passes sous silence. Au Standard et à Gand, les deux plus proches concurrents, les Blauw en Zwart ont été balayés. Quant à l'Union, malgré la levée des doutes sur la saison de la confirmation, celui de la gestion physique d'un noyau réduit et sollicité sur les trois fronts se pose encore. Genk semble plus intouchable grâce à son avance et son collectif bien huilé mais doit malgré tout surveiller le mercato.

Toutefois, les poursuivants semblent encore fort inconstants pour véritablement prétendre à bousculer la hierarchie établie. Le Standard et Gand personnifient mieux que quiconque cette continuité à trouver pour franchir un cap. Quant à Anderlecht, membre du top 4 la saison passée et pointant 13 points derrière le Club Bruges, c'est tout simplement la confiance qu'il faudra retrouver pour espérer créer l'exploit. La trève qatarie et la récupération des joueurs présents au Mondial vont-elles rebattre les cartes ?