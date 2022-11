Anderlecht impose des sanctions après les incidents contre Genk

Des fans d'Anderlecht (les tribunes S1 et S2) avaient allumé des feux d'artifice lors de la réception de Genk au Lotto Park (0-2). Après avoir condamné ces agissements, le club a désormais annoncé prendre des sanctions.

"Dimanche, l'un de nos groupes de supporters a fêté son 10ème anniversaire. Le club lui a donné l'autorisation de dérouler un certain nombre de tifos en tribunes S1 & S2 en début de match. Des accords clairs ont cependant été rompus ensuite, quand des feux d'artifice ont été allumés en première mi-temps. Le match a dû être interrompu et il a repris par la suite", rappelle le communiqué du Sporting.

Le club précise "avoir entamé des discussions avec le groupe de supporters en question" et avoir pris plusieurs sanctions.

"Le club se portera partie civile contre les personnes identifiées comme étant impliquées dans cet incident ; les tifos, les drapeaux et les mégaphones ne seront plus autorisés dans les blocs S1 et S2 en question pour le reste de la saison entamée ; le club de supporters en question se verra également refuser l'entrée à notre stade lors de la prochaine rencontre disputée à domicile."