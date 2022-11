L'Argentine a des doutes sur quatre joueurs

Malgré la victoire convaincante 5-0 contre les Emirats-Arabes Unis en amical, tout n'est pas rose chez Lionel Scaloni qui pourrait modifier sa liste.

Le sélectionneur s'est livré en conférence de presse et est resté évasif sur 4 joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match hier. Il s'agit de Paulo Dybala (AS Roma), Papu Gomez (Séville), Christian Romero (Tottenham) et Nicolas Gonzalez (Fiorentina)

"Je ne dis pas qu'ils vont être écartés de la liste, mais ce sont des joueurs qui ne sont pas au mieux, qui n'étaient pas dans le groupe aujourd'hui (mercredi) parce qu'ils n'étaient pas prêts à jouer ou qu'il y avait un risque" a précisé le technicien argentin en conférence de presse. Les joueurs cités n'ont pas joué pour une gêne musculaire et la sélection va donc compter les heures pour espérer les avoir contre contre l'Arabie Saoudite (22/11).