Angel Preciado avant le match d'ouverture de la Coupe du monde : "L'Équateur n'est pas le KRC Genk"

Dimanche à 17 heures, le Qatar, pays hôte, et l'Équateur ouvrent la Coupe du monde. En présence d'Angelo Preciado, du Racing Genk.

Ce sera une ouverture spéciale d'une Coupe du monde encore plus spéciale au Qatar. Dans notre pays, tous les regards seront tournés vers Angelo Preciado, du Racing Genk. "L'Équateur n'est pas le KRC Genk. Nous sommes généralement les outsiders et nous adoptons donc une approche beaucoup plus conservatrice", explique le défenseur à Het Belang van Limburg.

"Mais ne nous sous-estimez pas. Nous n'avons peut-être pas les plus gros palmarès ou les noms les plus célèbres, mais en tant qu'équipe, il est difficile de jouer contre nous. Chaque Coupe du monde a son outsider et je crois fermement que nous pouvons l'être au Qatar."

Pourtant, le Qatar n'est pas une équipe à négliger. "Ils ont pu se préparer méticuleusement à ce tournoi pendant très longtemps. Leur force réside dans le collectif, ils jouent ensemble depuis longtemps. Mais c'est une occasion unique pour nous de remettre l'Équateur sur la carte du football mondial. Dimanche, le monde entier regardera. Jouer un match d'ouverture d'une Coupe du monde comme celle-ci, c'est ce dont on rêve quand on est enfant."