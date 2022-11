Olivier Giroud :"Je jouerai jusqu'à ce que mon corps dise stop"

Alors que Benzema est annoncé forfait, cela devrait profiter à Olivier Giroud, en grande forme du côté de Milan.

Il avait déjà dit en conférence de presse qu'il connaissait son rôle, mais avec la blessure de l'attaquant madrilène, son rôle vient sûrement de changer. L'attaquant se sent bien et est prêt pour cette Coupe.

"Je ne me fixe aucune limite, j’ai dit que ça pourrait être ma dernière compétition, mais je n’ai pas envie d’annoncer quoi que ce soit. Je jouerai jusqu’à ce que mon corps dise stop, Je suis en sélection depuis maintenant onze ans. Mon esprit de compétiteur me pousse sans cesse à aller chercher encore plus. J’ai soif de victoires. De trophées. A mon âge, pouvoir être aussi décisif et se sentir bien, c’est un véritable bonheur" a déclaré le Milanais au Parisien.

A 36 ans, le deuxième meilleur buteur des bleus ( 49 goals en 114 sélections) réalise une saison canon avec 9 buts et 5 passe décisives en club.