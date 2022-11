Cristiano Ronaldo ne touchera pas d'indemnité après son départ de Manchester United

La résiliation du contrat liant les deux parties a été annoncée hier par le club mancunien.

Fin de parcours, cette fois définitive, pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. Après un second passage très mouvementé, la star portugaise quitte le club mancunien et est désormais le seul joueur de la Coupe du Monde 2022 libre de tout contrat. Comme annoncé par le Manchester Evening News, le quintuple Ballon d'Or quitte Old Trafford sans la moindre compensation financière.

Alors qu'il aurait dû encore toucher 18 millions d'euros de son contrat d'ici à la fin du mois de juin, la rupture nette de ce dernier ne lui autoriserait pas à en empocher le moindre centime. De véritables économies pour un club qui devra encore s'activer sur le marché des transferts afin de, progressivement, retrouver les sommets.

Ce jeudi (17h00), Cristiano Ronaldo devrait être présent sur la pelouse pour entamer la Coupe du Monde du Portugal, face au Ghana.