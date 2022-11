Harry Maguire est soulagé d'être au Qatar : "Bien sûr que j'ai douté"

Alors que Harry Maguire n'est pas titulaire sous Erik ten Hag à Manchester United, il l'est avec l'équipe nationale d'Angleterre. Le défenseur central a même disputé plus de minutes avec sa sélection qu'avec Manchester cette saison.

Ten Hag préfère Lisandro Martínez et Raphaël Varane pour le moment, en partie à cause des blessures de Maguire. Son statut à Old Trafford a rendu incertain son voyage au Qatar. "Un grand tournoi, c'est la cerise sur le gâteau. Vous voulez être de l'expérience. Bien sûr, vous avez peur d'être exclu de la sélection. Mais j'étais persuadé que j'avais acquis suffisamment de crédit lors des matches internationaux précédents pour être présent", a déclaré Maguire lors d'une conférence de presse.

Vendredi soir, Maguire jouera son 50e match international lors du duel contre les USA, une étape spéciale pour lui. "C'est un moment de fierté pour moi et ma famille. Enfant, je rêvais de jouer un jour pour mon pays. J'ai beaucoup de bons souvenirs."

Si l'Angleterre gagne contre les États-Unis vendredi soir, elle se qualifiera pour les huitièmes de finale. L'attaquant de Tottenham, Harry Kane, sera présent sur la pelouse. On a brièvement craint une blessure à la cheville, mais elle n'est pas trop grave et ne l'empêchera pas de jouer.