Didier Drogba après la déroute des Diables Rouges : "Ca va être difficile mais..."

L'ancien international ivoirien s'est confié au micro de la RTBF après la rencontre et il espère que les Diables vont voir le positif.

Cauchemar éveillé pour la Belgique ce dimanche : une défaite 0-2 face au Maroc et une possible élimination en cas de déroute face à la Croatie. Si une énorme majorité d'analystes et de supporters ont descendu les Diables, certains veulent néanmoins tenter de voir le positif derrière tout ça, comme Didier Drogba.

Après la rencontre, l'ancien international ivoirien s'est confié sur ce qu'il voyait pour le futur de la sélection nationale : "Pour la Belgique, je pense que ce n’est pas la fin d’une génération. Ils peuvent encore jouer, la Coupe du monde est là. Dans deux ou trois ans, on peut me dire que c’est fini. Ils ont réussi à se qualifier, personne ne disait que c’était la fin d’une génération à ce moment-là. C’est la continuité, c’est un cycle".

"Ce n’est pas encore terminé. Ils ont encore l’opportunité dans quelques jours, en gagnant leur troisième match face à la Croatie, de se qualifier. Ca va être difficile, comme tous les matchs dans un Mondial. Ils devraient tous reprendre un peu de positif. Car le positif amène le positif."

Selon lui, il manquait un élément important dans le onze belge : Romelu Lukaku. "C’est là qu’on se rend compte qu'il est un élément incontournable de cette équipe. Sans un de vos leaders, ce n’est plus pareil".