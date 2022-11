Les Diables dans le rouge : "C'est triste, on ne reconnaît plus cette équipe"

Ce dimanche après-midi, la Belgique s'est inclinée face au Maroc (2-0) pour son deuxième match de poules.

Après la victoire arrachée contre le cours du jeu face au Canada, la Belgique devait montrer un autre visage contre le Maroc. En vain puisque ce fut une véritable déroute. "C'est bien triste. Perdre contre le Maroc, cela peut arriver, mais pas sans la manière ! Une certaine continuité quand on analyse bien le hold-up face au Canada", nous confie Alex Czerniatynski. "Il y a un manque de grinta dans cette équipe, à part Courtois. On dirait que les Belges jouent au ralenti par rapport aux autres équipes qui font preuve d'envie et d'engagement. L'ambiance n'est pas au beau fixe au sein du groupe et cela se ressent", a souligné l'ancien Diable Rouge.

Les Diables Rouges se créent trop peu d'occasions concrètes depuis plusieurs rencontres. "Romelu Lukaku manque cruellement et on voit combien il est important. Néanmoins, Michy Batshuayi n'est pas à blâmer puisqu'il a sauvé les meubles lors de la première partie. Je pense que les buteurs ne sont pas bien servis tout simplement. Les ballons n'arrivent pas dans le rectangle...L'entrejeu est à la peine et manque de fraîcheur. Il ne fournit plus les ballons ! Peinant d'assister à cela, surtout les supporters qui ont fait le déplacement au Qatar. On ne reconnaît plus cette équipe", a déclaré l'ex-attaquant.

Les changements de Roberto Martinez posent question. "Quand Onana est sorti, j'étais surpris car il faisait son match. Puis, Carrasco qui débute sur le banc, c'est aberrant. Trossard qui obtient peu de minutes de jeu et Openda qui ne monte pas, des choix bizarres. Quand rien ne va, les critiques pleuvent sur l'entraîneur", a conclu Alex Czerniatynski.