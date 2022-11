Strahinja Pavlovic s'offre un record

Un record au goût amer pour le défenseur central puisque la Serbie a vu le Cameroun revenir au score (3-3).

Strahinja Pavlovic (24 sélections et 2 buts) a été l'auteur du but de l'égalisation pour la Serbie face au Cameroun (3-3) ce lundi dans le groupe G. Le défenseur central est devenu le plus jeune buteur de l'histoire des Aigles Blancs en Coupe du monde, à l'âge de 21 ans et 188 jours.