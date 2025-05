"Il n'a jamais de plan B il fait toujours la même chose" : un ancien coach d'Anderlecht ne mâche pas ses mots

La finale de FA Cup perdue contre Crystal Palace ce week-end a enfoncé un peu plus Pep Guardiola, auteur d'une fin de saison catastrophique avec City.

Ce week-end a de nouveau été un moment douloureux pour Pep Guardiola, battu en finale de FA Cup par Crystal Palace. Avec un Manchester City toujours en quête de son jeu efficace, l'ancien coach d'Anderlecht et de La Gantoise s'est dit surpris par le fait que l'équipe de Kevin De Bruyne et Jérémy Doku termine sa saison sans trophée.

"Je le dis depuis l'année dernière, son football est dépassé. Pas nécessairement l'idée de développer du jeu, mais bien la manière dont ils le font", a noté Hein Vanhaezebrouck, qui a commenté la finale de FA Cup perdue par City dans Extra Time.

"Ils construisent très lentement et jouent toujours latéralement. Avant, il y avait beaucoup plus de profondeur. Ils ne peuvent vraiment plus jouer rapidement. Ce n'est plus possible. On ne pense même pas à jouer en avant", analyse-t-il.

Chaque équipe sait ce que Guardiola veut faire

"Regardez, regardez... Ça n'avance vraiment pas, hein. C'est typique de City, car les rares fois où ils jouent vraiment vers l'avant, apportent alors des situations dangereuses", indique-t-il en montrant une phase de la finale.

"Dans les bonnes années de City, c'était beaucoup plus direct avec une passe à De Bruyne, qui la renvoyait directement à Haaland. Il cherche à avoir 100% de possession du ballon, mais maintenant chaque équipe sait ce que Guardiola veut faire. Il n'a jamais de plan B, il fait toujours la même chose", poursuit le Belge.

"Vraiment, s'il avait été entraîneur lors de l'année du titre à Anvers, l'Antwerp n'aurait pas remporté le titre", ponctue-t-il en rigolant.