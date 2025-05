La piste n°1 se précise pour Kevin De Bruyne : pas les USA, ni l'Arabie Saoudite

C'était annoncé, Kevin De Bruyne ne restera pas à Manchester City la saison prochaine. Mais alors que beaucoup le voyait s'envoler pour l'Arabie Saoudite ou les USA, KDB devrait finalement opter pour la Serie A.

Après 10 saisons passées chez les Skyblue, Kevin De Bruyne s'en ira à la fin de la saison. Avec un palmarès et une armoire à trophées bien remplie, le milieu offensif aura marqué le club de son empreinte. La dernière saison aura été plus compliquée sportivement avec une défaite en finale de Coupe, une élimination rapide en LDC et une troisième place en Premier League.

Mais où s'en ira-t-il ? Après des rumeurs d'un départ en Arabie Saoudite ou aux USA, De Bruyne devrait finalement rester en Europe et jouer une fois de plus la Champions League. Selon nos informations, il devrait en effet s'engager au Napoli.

Cette rumeur avait été lancée par le toujours bien renseigné Fabrizio Romano il y a quelques semaines : Naples avait fait une offre à De Bruyne, qui n'excluait pas l'idée de rester en Europe si un projet ambitieux et au sein duquel il pourrait encore jouer au top continental le convainquait.

En plus de l'aspect sportif, les Partenopei, qui ne sont qu'à une victoire du titre en Italie, offrent à la famille De Bruyne un cadre de vie confortable, d'autant plus que le Diable Rouge s'est marié dans la région à l'époque et y est donc très attaché. Sans oublier sa connexion avec Romelu Lukaku, un ami proche.

Dernier petit point d'ombre, la Coupe du Monde des clubs : qualifiés pour la compétition, les Citizens veulent compter sur Kevin De Bruyne afin d'y obtenir un résultat. Cependant, les dirigeants de Naples s'y opposent et veulent éviter tout risque de blessure avant son arrivée en Italie. Affaire à suivre mais selon nos informations, c'est presque fait : KDB sera Napolitain.