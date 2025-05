La grosse surprise de Rudi Garcia : "Et il y en aura certainement d'autres"

La surprise dans la sélection de Rudi Garcia s'appelle Diego Moreira. Le joueur de 20 ans a opté pour les Diables Rouges et sera bien présent au prochain rassemblement.

Actif au RC Strasbourg, Diego Moreira a donc tranché et opté pour la Belgique. Ce dernier pouvait choisir le Portugal également : "Diego est un joueur avec la double nationalité, mais il a donc choisi la Belgique", se réjouit Rudi Garcia.

"Il s'agit aussi de repérer de jeunes joueurs et de leur faire savoir qu'il y a de l'intérêt. Vincent Mannaert et son équipe ont voulu agir de manière proactive à cet égard et je dois les féliciter pour cela. Diego était sélectionnable et ce n'était certainement pas évident", poursuit le Français.

"Je le vois comme un joueur polyvalent, qui joue actuellement comme arrière gauche à Strasbourg, mais qui peut aussi évoluer en attaque. Il sort d'une très bonne saison à Strasbourg, où il était presque toujours titulaire", explique-t-il.

Envoyer un signal fort

"J'ai discuté avec lui et il y a aussi eu des discussions avec Vincent Mannaert. Son père et son grand-père étaient des joueurs importants. Nous nous sommes concentrés sur ses qualités. De plus, il a joué une saison complète, contrairement aux joueurs qui ne sont là que depuis janvier", rajoute Rudi Garcia.

Le sélectionneur et la Fédération comptent bien envoyer un signal fort : "Avec sa sélection, nous voulons aussi envoyer un message aux autres, que la sélection chez les Diables est possible. Il y en aura certainement d'autres, mais ce n'est pas encore d'actualité. On y travaille."