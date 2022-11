Du changement dans le staff du KV Ostende : "Prendre un tout nouveau départ"

Cela complète l'arrivée du nouvel entraîneur du KVO.

Au début de ce mois, Ostende avait annoncé son nouvel entraîneur Dominik Thalhammer. Le club a également procédé à quelques changements au sein de son staff.

En effet, les assistants Gino Caen et Wesley Deschacht ont été remerciés pour leurs services, Alexander Belinger rejoint pour sa part la Côte belge.

"Nous voulons prendre un tout nouveau départ. Nous l'avons déjà fait avec Dominik Thalhammer et Dennis Barasnowski et maintenant nous ajoutons un nouveau visage", fait écho Gauthier Ganaye sur le site des Kustboys. "Avec ce staff renouvelé, nous n'avons qu'un seul objectif en tête et c'est de poursuivre la mise en place de notre style de jeu avec beaucoup de pressing et d'intensité afin d'être prêts pour une bonne deuxième partie de saison."