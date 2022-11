L'Angleterre avec Foden dans le onze

Phil Foden avait débuté les deux premiers matchs de l'Angleterre sur le banc. Il est dans le onze pour le "derby" britannique face au Pays de Galles. Jordan Henderson et Marcus Rashford débutent également, tandis que Raheem Sterling, Bukayo Saka et Mason Mount sont sur le banc.

