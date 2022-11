Ronaldo aurait choisi son futur club et un salaire monstrueux

Le Portugais est actuellement au Qatar pour la Coupe du Monde.

Libre depuis la semaine dernière et la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait trouvé un accord avec le club saoudien d’Al-Nassr, pour un contrat de deux ans et demi et un salaire délirant.

Hallucinant, délirant, démesuré… Selon Marca, Cristiano Ronaldo (37 ans) aurait trouvé un accord avec le club saoudien d’Al-Nassr sur des bases salariales ahurissantes. Le Portugais serait en passe de signer un contrat de deux ans et demi contre un salaire de plus de 200 millions d’euros par an avec l’équipe basée à Riyad, la capitale du pays. Il y retrouverait l’entraîneur français, Rudi Garcia, sur le banc depuis juillet 2022, un an après la fin de son aventure à Lyon.

Un exil doré pour une fin de carrière dans la discrétion la plus totale ? Cela ne ressemblerait pas à ses ambitions. Il reste à voir quelle sera sa décision.