Brian Riemer explique son choix de rejoindre Anderlecht : "Très intéressé par leur travail avec les jeunes"

Le coach Danois a livré une interview aux médias sociaux de son nouveau club, le Sporting d'Anderlecht. L'occasion d'expliquer ce qui l'a séduit dans le projet des Mauves.

Après de nombreuses spéculations, Anderlecht a anoncé le nom de son nouveau T1, Brian Riemer. Alors adjoint de son compatriote Thomas Frank à Brentford, le Danois explique qu'il n'a pas eu besoin d'une longue réflexion avant d'accepter d'être le successeur de Felice Mazzù.

"Lorsque j'ai reçu le premier appel conçernant Anderlecht, c'était la première fois depuis longtemps dans ma carrière que je me suis dit : 'Tu sais quoi, c'est intéressant'."

Habitué à la pression, Riemer dit avoir les épaules pour redresser la situation du club et rassurer les supporters. "J'ai passé 10 ans à Copenhague. Un club énorme, le plus gros de Scandinavie. (Un club) qui doit gagner le championnat chaque année, qui joue sur la scène européenne chaque année, les exigences y sont aussi élevées."

"Je connaissais pas mal de choses du RSCA. Parce qu'évidemment, je suis né en 1978 et Anderlecht était un club énorme au Danemark dans les années 1980", se rappelle Riemer de l'époque dorée du Sporting et de ses idoles scandinaves (Morten Olsen, Per Frimann, Par Zetterberg,...). "34 titres de champion, je pense que ça veut tout dire. Je crois que c'est l'image que j'ai eue depuis mon enfance."

Riemer sait également l'immense place que laisse le club aux jeunes : "Dans les tournois de jeunes, le RSCA avait toujours la meilleure équipe. Je me souviens que je pensais toujours : 'C'est fou ça'. Tu vois tant de grands clubs européens, avec des budgets énormes. Mais lorsque tu participes à des tournois à l'étranger, c'est toujours Anderlecht qui a la meilleure équipe. Ces dix dernières années, j'ai toujours été très attiré par l'histoire de l'académie d'Anderlecht. C'est incroyable qu'un club comme Anderlecht puisse continuellement produire ces talents. Faire désormais partie du club, c'est un immense privilège pour moi."

Des talents passés par Anderlecht, Riemer a évidemment eu l'occasion d'en croiser plusieurs durant ses années en Premier League. "De voir la qualité qui a surgi de l'autre côté de la Manche dans la meilleure ligue au monde : Tielemans, Dendoncker, Lukaku qui était encore là. C'était incroyable pour moi de voir toute la qualité qu'il y a là-bas."

"Pour moi, la formation des jeunes a toujours été mon principal intérêt dans le football", continue Riemer. "J'aime voir les joueurs progresser. J'aime contribuer à leur progression. En tant que coach, c'est une grande satisfaction de voir quelqu'un arriver avec un énorme talent, de l'aider à en faire quelque chose de productif et le faire éclore. C'est donc aussi l'une de mes arrivées ici."