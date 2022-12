Nouveau gros coup du Real Madrid, qui va s'offrir une pépite brésilienne âgée de 16 ans

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le Real Madrid aurait mis la main sur le jeune joueur de Palmeiras, Endrick.

Les différentes parties auraient un accord verbal autour de l'attaquant âgé de 16 ans. Le Real devra débourser 60 millions d'euros plus 12 millions de bonus. L'ensemble des papiers devraient être signés d'ici la fin du mois de décembre.

Endrick devrait alors rejoindre le Real Madrid en 2024. Alors qu'il n'a joué que 7 matchs en pro, l'international U17 brésilien (4 sélections, 5 buts) possède un très grosse valeur marchande, s'élevant à 20 millions d'euros selon Transfermarkt.

Endrick to Real Madrid, here we go! Full verbal agreement in place as reported 2 days ago, it’s now closed 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid



Real Madrid will pay €60m to Palmeiras plus €12m taxes.



Brazilian gem [2006] will join in July 2024.



Real plan to sign all documents within December. pic.twitter.com/8QYv9r3LvP