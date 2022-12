Marlon Fossey est devenu amoureux de Sclessin : "Je ne m'attendais pas à cela en venant en Belgique"

Marlon Fossey découvre Sclessin en feu et il en redemande.

Buteur dans le Clasico dans une ambiance de feu, excellent aussi contre l'Antwerp : Marlon Fossey a été décisif dans les grandes rencontres et a découvert l'ambiance de Sclessin. Lui qui vient de l'Angleterre, il est agréablement surpris et on sent que cet engouement lui donne des ailes.

"C'est clairement l'ambiance la plus folle ! Je n'ai jamais connu cela dans ma carrière", déclare Marlon Fossey sur le site officiel du Standard. "J'attends avec une grande impatience le prochain match à domicile, je décompte les jours. Ce qu'on ressent, en tant que joueur, en montant sur la pelouse, c'est indescriptible. Juste incroyable".