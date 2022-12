Steven Defour comprend Eden Hazard : "A un moment, ça devient trop"

L'ancien Diable Rouge s'est exprimé quant à la retraite internationale d'Eden Hazard.

Si certains considèrent qu'il était encore trop tôt pour qu'Eden Hazard, 31 ans, décide de dire au revoir à la sélection nationale, ce n'est pas le cas de Steven Defour.

Invité sur le plateau de Villa Sporza, le coach de Malines et ancien Diable Rouge (52 sélections) a dit comprendre Eden. "Il a reçu beaucoup de critiques injustifiées, alors que c'est un joueur qu'on ne retrouvera peut-être pas en Belgique dans les 30 prochaines années."

Pour Defour, Hazard pense encore très sérieusement à sa carrière en club. "De plus, je pense aussi qu'il aura pris cette décision pour avoir un peu plus de repos mental et physique dans son agenda. Il bénéficiera donc de quelques jours de congé chaque fois qu'il y aura une pause internationale. Ce sera important pour la suite de sa carrière."

Defour regrettera l'Eden à son prime, comme nous tous. "Modric est en pleine forme, Hazard ne l'est plus depuis longtemps. De plus, je ne pense pas qu'il sera à nouveau le Hazard de 2018. Lors de cette Coupe du monde, il était l'un des trois meilleurs joueurs du monde. Il a eu une blessure grave et a continué à combattre des blessures secondaires. C'est aussi très difficile mentalement."

"Il ne veut rien de plus que donner du plaisir à tout et à tout le monde et il sait aussi que ce n'est pas toujours bon", a déclaré Defour, qui n'a pas manqué de rappeler les nombreuses critiques qui se sont abattues sur Eden. "La pression de la presse espagnole et de la Belgique est juste très difficile à gérer. Il reste un être humain et à un moment donné, cela devient trop."