Peu convaincant à Genk, il rebondit à l'étranger... et Anderlecht pourrait bien en profiter

Annoncé dans le viseur d'Anderlecht, Benjamin Nygren brille cette saison au Danemark. À 23 ans, l'ailier suédois semble avoir retrouvé son meilleur niveau.

Au Danemark, un joueur enchaîne les bonnes performances et attire discrètement l’attention de plusieurs clubs étrangers. En Belgique, un dossier commence à prendre forme du côté d’Anderlecht.

Benjamin Nygren, 23 ans, réalise une saison très solide au Danemark avec le FC Nordsjaelland. Cet ailier droit affiche des statistiques convaincantes : 16 buts et 4 passes décisives en 32 matchs. De quoi relancer l’intérêt de clubs ambitieux.

Selon le média suédois Fotboll Direkt, Oliver Renard suivrait de près son profil. Le directeur sportif bruxellois apprécierait le joueur, surtout quand l’aspect financier s’annonce accessible. Le contrat de Nygren expire fin décembre, une donnée qui pèse dans la balance.

Ce nom n’est pas inconnu en Belgique. En 2019, Genk avait tenté le pari, sans succès. Trop jeune ? Trop vite ? Quoi qu’il en soit, le contexte a changé. Aujourd’hui, Nygren semble plus complet, plus constant et surtout prêt à relever un nouveau défi.

Trois sélections avec la Suède, une vraie courbe ascendante et un profil polyvalent. Anderlecht pourrait bien saisir cette opportunité.