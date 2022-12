La femme de Marquinhos le soutient après son penalty manqué : "Tu es géant"

Le défenseur brésilien a manqué le penalty fatidique, qui a éliminé son équipe nationale en quarts de finale de la Coupe du monde.

Obligé de convertir son essai face à Livakovic, Marquinhos a envoyé le ballon sur le poteau et a qualifié bien malgré lui la Croatie pour les demi-finales de la Coupe du monde. Plus tôt dans le match, l'infortuné Marquinhos avait dévié le seul tir cadré de la Croatie, des oeuvres de Petkovic, qui est allé tromper Alisson et arracher le nul au terme des 120 minutes.

Critiqué pour son match et ses deux gestes bien malchanceux, Marquinhos peut compter sur le soutien indéfectible d'une personne : sa femme, Carol Cabrino.

"Comme je suis fière de ce gars. Il n’y a que moi qui le connaisse pour savoir comment il doit se sentir au fond de sa poitrine pour ce qu’il s’est passé ce soir. Et combien de fierté et de respect j'ai pour toute sa carrière!", a écrit la chanteuse brésilienne sur Instagram. "Tu es géant. Passons à autre chose, ta famille restera toujours à tes côtés! Tout ira bien et tu te relèveras. Et moi je suis là."