Noa Lang fait son retour au Club de Bruges avec beaucoup de confiance : "Montrer à nouveau à la Belgique que nous sommes les meilleurs"

Noa Lang a connu ses premières minutes avec les Pays-Bas en Coupe du monde lors du quart de finale contre l'Argentine. L'attaquant n'a pas réussi à renverser la vapeur lors des prolongations et se concentre désormais sur le Club de Bruges.

Lui aussi a été déconcerté par la réaction des Argentins après la séance de tirs au but. "Ils jouaient les durs. Vraiment difficile. Alors qu'ils venaient de gagner. Alors allez-y et encouragez-vous. Ou serrer quelques mains. Mais n'agissez pas comme ça. C'est pourquoi l'Argentine ne gagnera pas non plus la Coupe du monde. D'ailleurs, je reverrai bientôt certains d'entre eux, lorsque je devrai jouer contre Benfica avec le Club après le Nouvel An", a déclaré Noa Lang à Het Laatste Nieuws.

Et c'est là que l'accent est mis maintenant. "Nous avons 13 points à rattraper, alors oui.... A partir de maintenant, je me concentre à nouveau pleinement sur le Club. Je veux gagner mon troisième titre d'affilée. Et montrer à nouveau à la Belgique que nous sommes les meilleurs."

Il veut également y retrouver sa place de titulaire. "Il y a trois mois, je me suis déchiré le ligament de la cheville. Il n'était donc pas du tout évident que je sois là. Certainement pas à cause de ces trucs au Club. Mais je l'ai fait quand même. Un quart de finale de Coupe du monde - malheureusement pas plus loin. C'est quand même un bon début. Je n'ai pas vraiment de mots pour le dire."