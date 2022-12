Antoine Griezmann, le couteau suisse de l'Equipe de France et de Didier Deschamps

Auteur d'une nouvelle excellente prestation ce mercredi soir face au Maroc, Antoine Griezmann réalise une Coupe du monde de feu et est à un match de guider à nouveau les Bleus vers le sacre mondial.

Si la France remporte la troisième Coupe du monde de son histoire ce dimanche, la deuxième en 4 ans, quel Bleu restera dans les mémoires ? Kylian Mbappé ? Sans doute. Hugo Lloris ? En tant que capitaine et dernier rempart. Olivier Giroud ? En tant que buteur face aux Anglais. Mais se rappellera-t-on d'Antoine Griezmann, lui qui n'a pas encore marqué un seul but dans ce Mondial ?

Pas sûr. Pourtant, alors que "Grizou" se montre moins décisif dans les stats, il réalise actuellement sa meilleure compétition internationale avec les Bleus. Suite aux forfaits de Pogba et de Kanté pour le tournoi, Didier Deschamps a décidé de donner entière confiance à son numéro 7, de lui offrir des responsabilités et un volume de jeu jamais vus depuis les premières caps du natif de Mâcon en Equipe de France.

Le résultat ? On doit le laisser, une nouvelle fois, à DD : Griezmann est tout simplement omniprésent. Positionné pourtant dans l'échiquier en tant que soutien d'attaque, il joue un rôle primordial en gardant un très grand nombre de ballons au milieu de terrain, en se montrant très impliqué dans l'excellent pressing de l'équipe depuis le début du tournoi. Il est le joueur qui a subi le plus de fautes ce mercredi et gagné 4 possessions de balle.

Une qualité qu'on ne connaissait pas ou très peu chez Griezmann, et qui a crevé les yeux face au Maroc : son placement défensif. Peut-être que cela vient de son apprentissage sous le Cholo à l'Atlético, mais alors que les Français souffraient en début de seconde mi-temps, Griezmann s'est montré excellent défensivement.

Du point de vue offensif, il continue à se mettre au service du collectif, en endossant ses responsablités en tirant nombre de phases arrêtées. Sa qualité de passe - il affiche plus de 80 pourcents de passes réussies depuis le début du tournoi, a délivré 4 passes-clés face au Maroc et à cassé des lignes à 8 reprises sur 11 tentatives - est toujours une arme redoutable. Auteur de trois assists dont deux face à l'Angleterre, Griezmann est le meilleur passeur de ce Mondial à égalité avec Messi, Bruno Fernandes et Kane.

Au final, le profil et le rôle de Griezmann est tellement devenu hybride et complet qu'il serait impossible de le mettre dans une case. D'où le fameux "GriezmannKanté" lancé par son pote Paul Pogba sur les réseaux sociaux.

Alors qu'il perdait en influence en équipe nationale et que sa carrière en club décline depuis plusieurs années, le meilleur passeur de l'histoire des Bleus s'est métamorphosé, devenant leader technique, mais aussi tactique, puisqu'il a harangué Deschamps de faire monter Thuram à gauche alors que la France pliait sous la pression marocaine.

A 31 ans, alors que peu l'attendaient à ce niveau et encore moins dans un tel rôle, Griezmann est en train de prouver qu'il est définitivement l'un des joueurs majeurs de ce début de 21e siècle, lui qui est à un match d'offrir une nouvelle étoile mondiale à son pays.