Le Beerschot va devoir régler quelques transferts avant le mercato hivernal

Le leader de la D1B veut remonter en première division et espère donc réaliser un mercato estival digne de ce nom...mais devra pour cela régler quelques transferts en retard.

Le Beerschot doit en effet certaines sommes à deux clubs, grec et islandais. La commission des licences a réclamé au club anversois de verser ses arriérés de paiements aux clubs en question avant de pouvoir effectuer le moindre transfert cet hiver.

Ainsi, une partie des transferts d'Apostolos Konstantopoulos et de Nökkvi Thórisson n'a pas encore été versé, respectivement, à Panetolikos et au KZ Akureyri. Selon la Gazet van Antwerpen, le Beerschot aurait trouvé un accord et devrait effectuer ces paiements lors de ce mois de décembre...