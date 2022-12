Classement FIFA : la Belgique chute du podium, le Brésil peut perdre sa place de n°1

Le classement FIFA updaté après la Coupe du Monde verra la Belgique perdre deux places de plus et chuter du podium. Le nouveau n°1 mondial ? Cela dépendra de l'issue de la finale...

Sans surprise, la Belgique va perdre quelques places au nouveau classement FIFA après sa Coupe du Monde complètement manquée. Mais les Diables Rouges vont limiter la casse. Seules l'Argentine et la France, jusque là 3e et 4e au classement, dépasseront la Belgique lundi au nouveau classement mis en ligne. Les défaites contre l'Egypte et surtout le Maroc ont coûté cher aux Diables Rouges.

Devant, le Brésil est actuellement encore n°1 mondial, mais cela pourrait bien changer : quiconque remportera la finale dimanche sera premier au classement de la FIFA. Cela signifie donc que le Brésil...restera n°1 mondial en cas de finale se décidant aux tirs au but.

Plus bas au classement, l'Italie, pas qualifiée, va être dépassée par les Pays-Bas et passe de la 6e à la 7e place...mais la Squadra Azzurra reste devant des nations comme le Portugal (8e), la Croatie (9e, 8e en cas de victoire samedi dans la petite finale) et l'Espagne (10e). Le Maroc, de son côté, réalise la plus grosse progression du Mondial en grimpant de la 22e à la 11e place ; cela n'égale pas encore leur record de 1998 (10e). Le Maroc prend la place de l'Allemagne, qui dégringole encore et est désormais 14e mondiale !