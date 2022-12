Le président de la Croatie dézingue l'Argentine

La lourde défaite contre l'Argentine (3-0), mardi, lors des demi-finales de la Coupe du monde au Qatar, passe toujours aussi mal en Croatie.

Le président de la Croatie, Zoran Milanovic, a taclé l'Argentine.

"Je suis désolé parce que le Brésil est meilleur que l’Argentine et la Croatie a battu le Brésil de manière juste, intelligente, et c’était la meilleure équipe du tournoi. L’Argentine a marqué le premier but sur un penalty imaginaire. C’est un autre problème, mais personne ne va encourager l’Argentine. Ils ont obtenu deux, trois penalties totalement imaginaires. Si le gardien de but n’est pas autorisé à sortir, alors ce n’est pas la peine de jouer, ce n’était pas une décision intelligente", a pesté le chef de l'État croate dans des propos repris par beIN SPORTS.

Les Vatreni tenteront de terminer à la troisième place lors de petite finale contre le Maroc, samedi (16h).