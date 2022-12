Mauvaises nouvelles pour la France : deux joueurs sont malades

Après Adrien Rabiot, Dayot Upamecano et Kingsley Coman, deux nouveaux joueurs sont victimes du syndrome viral qui frappe les joueurs de l'équipe de France depuis le début de la semaine.

A deux jours de la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, les défenseurs centraux de l'équipe de France Raphaël Varane (29 ans, 92 sélections et 5 buts) et Ibrahima Konaté (23 ans, 6 sélections) sont à leur tour malades, selon L'Equipe. "Des symptômes légers visiblement pour le premier et un peu plus prononcés pour le second", précise le quotidien sportif.

Des nouvelles peu rassurantes à un peu plus de 48h du match décisif de ce Mondial au Qatar. Pour rappel, ce virus avait privé Rabiot et Upamecano de demi-finale contre le Maroc (2-0) mercredi.