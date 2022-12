Alexis De Sart et le RWDM se sont imposés au Lotto Park : "Notre expérience a fait la différence"

Le Liégeois et ses coéquipiers ont su retourner une situation compliquée.

Le RWDM a battu le RSCA Futures 2 à 1. Les Molenbeekois étaient pourtant menés 0-1 grâce à Agyei, mais ils étaient tout de même capables de renverser complètement la situation. Alexis De Sart était donc particulièrement satisfait après le match.

"Heureusement, après le 1-0, nous avons pu revenir rapidement", a déclaré De Sart à Het Nieuwsblad. "Cette égalisation nous a non seulement réveillés, mais elle nous a aussi donné un sérieux coup de pouce pour continuer. Ce deuxième but était une conséquence logique de notre pression. Notre expérience a fini par l'emporter sur l'enthousiasme de la jeunesse."

Cette victoire permet à RWDM de rester dans le sillage du Beerschot et de Beveren. "Avec cette victoire, nous pouvons aborder les vacances avec un bon sentiment. Nous sommes sur les talons de Beerschot et Beveren, même si le Beerschot a encore un match à jouer à Deinze. Après le Nouvel An, il y a quatre autres duels au programme avant le début des Play-Offs."

Le RWDM jouera son prochain match le 21 janvier. Ce sera contre Deinze.