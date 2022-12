Brian Riemer à la veille de sa première officielle : "La pression est sur Genk"

Revoilà le football belge ! La Croky Cup relance les clubs après un mois de Coupe du Monde, et Anderlecht a entre-temps un nouvel entraîneur : Brian Riemer.

Le Danois s'est présenté souriant à la veille de Genk-Anderlecht, qui sera son premier match officiel en tant qu'entraîneur du RSCA. "Je suis très impatient de ces débuts. Pour ne rien vous cacher, j'ai même très hâte d'être demain. C'est spécial pour moi", reconnaît Brian Riemer, dont ce sera également la toute première rencontre officielle en tant qu'entraîneur principal d'une équipe A. "Ma famille travaille et ne sera pas là, je devrai me débrouiller seul (rires). Je suis très excité, je vois cela comme un projet à long terme avec pour objectif de ramener Anderlecht à sa place".

Et pour ces débuts, Riemer fait face à un gros morceau : le Racing Genk, leader inflexible de notre championnat. "Il faut bien jouer tout le monde à un moment donné. Les jouer maintenant ou dans un mois ne change pas grand chose", relativise-t-il. "C'est un beau challenge pour l'équipe, qui nous donnera immédiatement des indications sur où nous en sommes. Contre une équipe plus modeste, ce serait peut-être trompeur. Genk est bien sûr la meilleure équipe du championnat en ce moment. Ils restent sur 20 matchs sans défaite si on compte leurs amicaux, ça veut dire quelque chose. Ce sera un gros test".

Incomparable aux matchs amicaux

Le stage d'Anderlecht en Crète aura livré un bilan mitigé, avec un très bon match amical contre Panetolikos, et un moins bon contre le Rakow Czestochowa. "Il faut un temps d'adaptation pour tout le monde quand vous changez de style de jeu. Ce que je vois à l'entraînement me plaît, et ces amicaux m'ont donné une vue d'ensemble de ce qu'il fallait améliorer ou conserver. Bien sûr, le match à Genk sera incomparable", estime Riemer.

Le onze de demain ne sera pas celui des matchs amicaux

"Je préfère rester prudent au moment d'analyser les amicaux, car je peux vous dire - sans trop en révéler - que le onze de demain ne sera pas celui de ces rencontres de préparation", annonce ensuite l'entraîneur du RSC Anderlecht. "Je ne m'attends pas à la perfection mais à une équipe qui en veut, qui donne tout. Il faut essayer d'aller chercher la victoire et continuer en Coupe". Car au vu de la position du Sporting au classement, la Coupe sera peut-être le seul chemin vers un ticket européen.

"Je ne veux pas parler de match plus important qu'un autre, car nous voulons aussi finir le plus haut possible en championnat", pointe Brian Riemer. "Demain, la pression sera sur Genk. Ils sont si dominants en D1A que tout le monde s'attendra à les voir gagner. Ce serait idiot de le nier : ils seront les grands favoris. Je ne suis pas un magicien. À nous de réussir quelque chose là-bas".