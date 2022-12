Dany Verlinden donne la raison pour laquelle le Club de Bruges ne sera pas champion

La deuxième partie du championnat de la Jupiler Pro League débute ce vendredi. Il sera intéressant de voir qui se met tout de suite dans le bon sens.

Le Racing Genk est confortablement installé en tête de la Jupiler Pro League. Selon l'ancien gardien de but du Club de Bruges, Dany Verlinden, le Club ne sera plus champion cette saison.

"D'accord, il y a peut-être encore la division par deux des points à suivre, mais si Genk continue à jouer comme ça, le Club a vraiment un problème. Le Club, l'Union et l'Antwerp resteront de toute façon dépendants de la perte de points de Genk", confie l'ancien portier au Krant van West-Vlaanderen.

Si Genk parvient encore à creuser l'écart, ce sera très difficile. Le match entre Genk et Club de Bruges, le 8 janvier, sera déterminant. Mais il y a d'autres choses qui vont contribuer à influencer la situation des Blauw en Zwart.

"N'oubliez pas non plus que le Club a encore son huitième de finale en Ligue des champions. Mais quand même, si vous me demandez s'ils deviendront champions cette année : c'est encore possible, mais je ne le pense pas. Genk est bien parti."