Le FC Bruges s'intéresserait à un jeune talent international italien

Alors que la Squadra Azzurra, championne d'Europe, a manqué la Coupe du Monde 2022, Roberto Mancini y prépare tout de même l'avenir en effectuant des stages auxquels participent chaque fois une cinquantaine de joueurs, dont de jeunes talents prometteurs. Parmi les joueurs récemment appelés, on retrouve Ibrahima Bamba (20 ans), milieu axial du Vitoria Guimaraes.

Joueur italo-ivoirien né et formé à Vercelli, Bamba compte 15 matchs cette saison avec Guimaraes, et y est sous contrat jusqu'en 2025. Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Ibrahima Bamba pourrait quitter le Vitoria Guimares en janvier et le Club de Bruges serait sur les rangs. Transfermarkt estime le joueur à 3,5 millions d'euros, mais on évoque une clause libératoire bien plus élevée, qui écarterait Bruges de la concurrence.

Ibrahima Bamba gets one more call from Italy with Mancini’s national team — the talent born in 2002 could leave Vitoria Guimarães in January. 🇮🇹🤝🏻 #Italy



Club Brugge, Atalanta and also Premier League clubs are tracking him. pic.twitter.com/VFH8gBgI28