Marc Brys et OHL confiants : "Tout le club veut ce 1/4 de finale"

Les Louvanistes défient Courtrai, ce mardi soir.

Marc Brys et OHL sont confiants avant d'affronter Courtrai, ce mardi soir, en 1/8es de finale de la Croky Cup. "Je pense que nous sommes prêts. Le travail réalisé pendant cette trêve hivernale a été bon. Notre préparation n'a pas été gênée par le froid grâce au système de chauffage du terrain que nous avons ici. Nous avons terminé le premier tour avec deux victoires, et nous voulons continuer sur cette lancée positive. Tout le club veut cette qualification pour les quarts de finale."

L'entraîneur Louvaniste avait également un mot pour ses supporters, particulièrement en voix lors de ce premier tour. "L'ambiance à Den Dreef et en déplacement a été excellente toute la saison. Mais ce que j'ai vu et ressenti lors du dernier match à domicile contre Seraing, je ne l'avais encore jamais ressenti ici. Nous avons besoin d'eux pour atteindre nos objectifs, et j'espère qu'ils seront présents en masse pour ce 1/8es de finale."