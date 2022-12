Steven Defour : "Contre Seraing à domicile, vous devez toujours gagner"

La première tâche du KV Malines après la trêve de la Coupe du Monde sera de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Steven Defour et ses joueurs devront alors être capables d'éliminer Seraing à domicile.

Quand Defour a pris la relève de Buijs, il devait redonner une mentalité suffisante à l'équipe. Le jeune technicien va pouvoir mettre en place sa philosophie de jeu lors de la seconde partie de la saison. "Ce que j'ai vu lors du match amical contre l'Espanyol était prometteur et se rapprochait de ce que je veux mettre en place", a déclaré Defour en conférence de presse. "J'espère que ça va se savoir immédiatement contre Seraing et le Cercle de Bruges."

Malines reçoit Seraing ce mardi soir en huitième de finale de la Coupe de Belgique avant le Cercle ce week-end lors de la 18ème journée de championnat.

"Avec tout le respect que je vous dois, à domicile contre Seraing, vous voulez et vous devez toujours gagner", a lâché Defour. Ngoy, Bolingoli, Van Hoorenbeeck, Peyre et Vanlerberghe sont indisponibles. Ayant participé à la Coupe du monde avec le Cameroun, Oum Gouet ne s'est pas entraînée récemment. Cependant, Bijker et Mrabti pourraient être en action pour la première fois cette saison et Lavalée revient également de blessure.