Thibaut Peyre quitte Malines et file en Arabie Saoudite!

Fin de l'aventure en Belgique pour le défenseur central de 30 ans.

Après sept ans en Belgique, Thibaut Peyre s'apprête à faire ses valises pour un défi plus exotique. Nous sommes en effet en mesure de confirmer que le défenseur français va quitter Malines pour l'Arabie Saoudite et Al-Batin FC où un contrat d'un an et demi l'attend.

C'est donc la fin d'une longue aventure en Belgique pour le défenseur central français, qui était d'abord passé par Mouscron en provenance de Lille, avant de passer par l'Union Saint-Gilloise et Malines, club avec lequel il a remporté la Coupe de Belgique en 2019.